Среда, 17 Октября 2018 года
20:46:53 МСК

Дым над Ставрополем: жители переживают, чиновники – успокаивают

Общество

По данным Минприроды, концентрация вредных веществ не превышена

Дым над Ставрополем: жители переживают, чиновники – успокаивают
Дымка

Ставрополь, 17 октября 2018, 19:18 — REGNUM  На территории Ставропольского края наблюдается сильное задымление. Власти пытаются успокоить население, заявляя, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере нет.

Сообщения о густом дыме на территории Ставрополя и ряда прилегающих районов появились в социальных сетях сегодня, 17 октября. Люди жаловались на едкий запах дыма, при этом, по предположениям жителей, источником может быть свалка Полигон Яр рядом с краевым центром.

Вместе с тем, минприроды Ставропольского края выступил с заявлением о том, что «задымление, отмечающееся в Ставропольском крае, возникло, предположительно, из-за возгорания на северных и северо-восточных сопредельных территориях». Как сообщается, сотрудники «Ставропольского центра государственного экологического мониторинга» провели отбор проб атмосферного воздуха в районах, где отмечается задымление.

«Исследования показали, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена», — прокомментировал директор ГБУ СК «Ставропольский ЦГЭМ» Александр Говоров.

В минприроды также отметили, что, учитывая погодные условия, «дымка с неприятным запахом еще определенный период времени продержится над территорией края и города».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить