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Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Крыму

Общество

Жертвами нападения на колледж в Керчи стали 19 человек

Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Крыму
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 17 октября 2018, 19:13 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель выражает соболезнования в связи с нападением на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в своём микроблоге в Twitter.

«Ужасные сообщения о нападении на колледж в Крыму. Канцлер Ангела Меркель скорбит в связи с потерей стольких молодых жизней. Наше сочувствие семьям жертв и всем пострадавшим», — написал Штеффен Зайберт.

Как передавало ИА REGNUM, в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже погибли 19 человек, более 40 человек получили ранения. Совершивший нападение 18-летний студент этого колледжа покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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