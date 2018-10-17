Пермь скорбит вместе с жителями Керчи

Пермь, , 19:07 — REGNUM Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин по телефону выразил соболезнования председателю Керченского городского совета Николаю Гусакову и жителям Керчи, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

«От лица депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования в связи с событиями в Керчи. Готовы оказать любую посильную помощь, какая потребуется. Мужества всем вам и скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Уткин.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже из-за взрыва пострадали более 40 человек. Известно о 19 жертвах. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. В совершении преступления подозревается учащийся колледжа. По данным следствия, молодой человек покончил с собой. В Керчь вылетел спецборт. С родственникам погибших работают психологи.

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