В Солсберийском соборе не видели Боширова и Петрова

Солсбери, Великобритания, , 19:10 — REGNUM В Солсберийском соборе не видели Александра Петрова и Руслана Боширова в качестве посетителей. Об этом сообщил декан собора Эдвард Проберт, передает 17 октября корреспондент ИА REGNUM.

Проберт отметил, что британские правоохранительные органы не просили администрацию собора о содействии в расследовании «дела Скрипалей».

«Мы не имеем никакого отношения к расследованию. Им (правоохранителям) здесь нечего было бы делать», — сказал Проберт.

Напомним, граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими властями в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, ранее заявили, что во время пребывания в Великобритании два дня подряд приезжали из Лондона в город Солсбери, чтобы посмотреть на всемирно известный собор с самым высоким шпилем в Англии.

«Нет никаких причин полагать, что они здесь были», — заявил Проберт корреспонденту агентства.

По его словам, посещаемость церковных служб в Солсбери сохраняется, несмотря на «дело Скрипалей», потому что прихожане собора, в большинстве своем, живут в здесь же. Однако туристическая отрасль города все же пострадала из-за покушения.

«Посещаемость Солсбери в целом в этом году сократилась. Несомненно, это из-за медийного резонанса вокруг этих инцидентов. Совершенно точно, в этом и есть причина», — заметил Проберт.

По его словам, отравление Скрипалей также повлияло на другие сферы жизни в Солсбери несколько сильнее, чем на жизнь собора, хотя это и главная туристическая достопримечательность города.

«Я думаю, что экономически ситуация действительно немного ухудшилась. Психологически настроения в городе тоже были не самыми позитивными. Единственная небольшая ложка меда — в том, что все мы, городские организации, сплотились и работали вместе, искали пути улучшения обстановки», — сказал Проберт.

Напомним, цены на недвижимость в Солсбери после инцидента со Скрипалями упали на 8,8%, сообщало издание The Guardian.

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