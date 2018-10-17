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Синоптики прогнозируют мокрый снег в Москве

Общество

В столичном регионе похолодает к понедельнику, 22 октября

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Москве
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Мокрый снег

Москва, 17 октября 2018, 18:56 — REGNUM  В Москве в начале следующей недели ожидается похолодание и мокрый снег. Об этом сообщила 17 октября заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передаёт ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 22 октября, ночью ожидаются заморозки местами до 2 градусов ниже нуля, днём столбики термометров поднимутся до 7 — 12 градусов тепла.

«В ночные и утренние часы возможны осадки, даже небольшой мокрый снег, который не останется на земле, потому что почва пока тёплая», — отметила Паршина.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России заявили, что предстоящая зима может стать самой тёплой за последнюю четверть века.

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