За взрывы артскладов в Ичне «наказали» 65 человек — министр обороны Украины

Киев, , 18:52 — REGNUM После ЧП на складах с боеприпасами возле города Ичня Черниговской области к ответственности привлечены 65 человек, заявил руководитель генерального штаба Украины Степан Полторак 17 октября, сообщил телеканал 112.ua.

По словам Полторака, расследование не установило конкретных причин случившегося, однако, по результатам видны все предпосылки для ЧП.

«Заместитель начальника генштаба был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскание различного типа, начиная от несоответствия занимаемой должности, заканчивая другими, и другие офицеры получили соответствующие взыскания», — рассказал министр обороны.

Отметим, по оценке народного депутата Украины Антона Геращенко, ущерб от взрывов складов с боеприпасами составил «сотни миллионов долларов». Всего за последние годы пожары на военных складах уничтожили военное имущество на сумму около $2 млрд.

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