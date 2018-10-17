От кукол до метеостанции: благотворительность в Чувашии

Чебоксары, , 18:31 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске ежегодно благотворительную помощь оказывают гидроэнергетики — как личным участием, так и выделяя средства. Несмотря на оптимизацию и работу по сокращению затрат, удалось сохранить объём оказываемой благотворительной помощи и поддержать сотни юных горожан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС.

В 2018 году Чебоксарская ГЭС выделила на благотворительные цели 2,5 млн рублей, из которых более 2 млн направлено на поддержку детей. Всего за последние восемь лет направлено более 20 миллионов рублей.

«Несмотря на большую работу по сокращению издержек, проводимую компанией, мы сохранили объем благотворительной помощи Новочебоксарску и Чувашии. Для нас всегда на первом месте — дети, их здоровье, образование, организация полезного досуга. Мы оказываем помощь напрямую, руководствуясь принципами открытости, прозрачности и эффективности использования средств», — говорит директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков.

Отметим, накануне гидроэнергетики помогли оснастить театральную студию детской школы искусств, подарив световое и музыкальное оборудование, народные шумовые инструменты, театральные костюмы, пальчиковых и перчаточных кукол. Теперь здесь проходит большой цикл занятий по арт-терапии для детей-инвалидов. Для медицинской реабилитации инвалидов закуплено оборудование для лечебной физкультуры, которое действует на базе новочебоксарской организации инвалидов.

Второй год подряд гидроэнергетики помогают в организации летней полевой исследовательской экспедиции «Школа дикой природы», которая проводится для детей и подростков в Заволжском заказнике. Около трёх недель участники экспедиции живут в палатках на территории биостанции, исследую растительность, насекомых и лягушек, изучают стадии зарастания вырубок. В этом году результатом экспедиции стало 16 научных работ. А для юннатов появилась метеоплощадка на базе детского сада «Чебурашка».

Пожалуй, старейшая благотворительная акция предприятия — «Подарок к школе», в рамках которой 50 первоклассников (воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) получают наборы школьных принадлежностей.