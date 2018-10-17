Главврач челябинской психбольницы уволился по собственному желанию

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:26 — REGNUM Главный врач магнитогорской психоневрологической больницы № 5 Александр Беликов покинул свой пост добровольно после скандала с издевательствами в отношении пожилого пациента. Об этом журналистам заявил глава областного минздрава Челябинской области Сергей Приколотин.

Минздрав также будет помогать следствию в расследовании уголовного дела, заявил Приколотин.

Напомним, скандал возник 16 октября. В соцсетях было опубликовано видео с издевательствами санитаров над пожилым пациентом.

Инцидент произошёл 29 июня. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить троих санитаров с «волчьим билетом». А СКР возбудил уголовное дело по факту халатности.

Трое санитаров уже уволены и больше не смогут работать в государственном здравоохранении.

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