Среда, 17 Октября 2018 года
19:22:37 МСК

Главврач челябинской психбольницы уволился по собственному желанию

Общество

Минздрав будет оказывать следствию всю возможную помощь

Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября 2018, 18:26 — REGNUM  Главный врач магнитогорской психоневрологической больницы № 5 Александр Беликов покинул свой пост добровольно после скандала с издевательствами в отношении пожилого пациента. Об этом журналистам заявил глава областного минздрава Челябинской области Сергей Приколотин.

Минздрав также будет помогать следствию в расследовании уголовного дела, заявил Приколотин.

Напомним, скандал возник 16 октября. В соцсетях было опубликовано видео с издевательствами санитаров над пожилым пациентом.

Инцидент произошёл 29 июня. Губернатор Борис Дубровский потребовал уволить троих санитаров с «волчьим билетом». А СКР возбудил уголовное дело по факту халатности.

Трое санитаров уже уволены и больше не смогут работать в государственном здравоохранении.

Читайте ранее в этом сюжете: Издевательства над пациентом привели к уголовному делу о халатности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить