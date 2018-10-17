Суд начнёт рассмотрение дела Кирилла Серебренникова по существу 25 октября

Москва, , 18:24 — REGNUM Мещанский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении средств в «Седьмой студии» 25 октября. Такое решение принято по итогам состоявшегося сегодня предварительного слушания, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

В ходе заседания суд также принял решение о продлении до 3 апреля 2019 года меры пресечения в виде домашнего ареста троим фигурантам дела — художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, бывший гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Четвёртому обвиняемому, экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, с мая 2018 года мера пресечения изменена с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, Генеральная прокуратура России в начале октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в 2011—2014 годах 133 млн рублей, выделенных Министерством культуры на поддержку и развитие современного искусства в рамках проекта Кирилла Серебренникова «Платформа».

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

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