Среда, 17 Октября 2018 года
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Польские сыщики поймали возле Одессы известного грабителя

Общество

Последний член преступной группы оказался за решёткой

Польские сыщики поймали возле Одессы известного грабителя
Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
Польский спецназ

Ряшев, Польша, 17 октября 2018, 18:29 — REGNUM  Украинские силовики передали полиции польского города Ряшев участника громкого ограбления, сообщил 16 октября ресурс Рrostir.

Члены специальной розыскной группы из Познани выследили злоумышленника недалеко от Одессы. Затем они связались с украинскими правоохранителями, которые на основании информации, переданной польской стороной, задержали преступника.

В данный момент он находится в следственном изоляторе в Перемышле. После доставки подозреваемого в Познань ему предъявят обвинения и допросят в качестве подозреваемого.

Три года назад мужчина совершил «ограбление века» — будучи инкассатором, он вместе с несколькими сообщниками ограбил фургон в Великопольском воеводстве Польши. Грабителям досталось около двух миллионов евро. Эта история вызвала большой резонанс в польских СМИ.

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Организованная преступность
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