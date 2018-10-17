Польские сыщики поймали возле Одессы известного грабителя

Ряшев, Польша, , 18:29 — REGNUM Украинские силовики передали полиции польского города Ряшев участника громкого ограбления, сообщил 16 октября ресурс Рrostir.

Члены специальной розыскной группы из Познани выследили злоумышленника недалеко от Одессы. Затем они связались с украинскими правоохранителями, которые на основании информации, переданной польской стороной, задержали преступника.

В данный момент он находится в следственном изоляторе в Перемышле. После доставки подозреваемого в Познань ему предъявят обвинения и допросят в качестве подозреваемого.

Три года назад мужчина совершил «ограбление века» — будучи инкассатором, он вместе с несколькими сообщниками ограбил фургон в Великопольском воеводстве Польши. Грабителям досталось около двух миллионов евро. Эта история вызвала большой резонанс в польских СМИ.