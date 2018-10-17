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Врио астраханского губернатора соболезнует жителям Керчи

Общество

По уточнённым данным, в результате крымской трагедии погибли 19 человек

Астрахань, 17 октября 2018, 17:57 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов выразил соболезнования жителям Керчи, где в результате взрыва погибли 19 человек и десятки были госпитализированы.

«Скорбим с керчанами. Астраханская область с вами», — заявил Сергей Морозов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв, в результате которого, по последним данным, 19 человек погибли и около 40 были госпитализированы. Большинство из них — подростки.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц общественно опасным способом. По версии следствия, взрыв был организован одним из студентов колледжа, который также открыл стрельбу в учебном заведении. Он покончил с собой. Подробности трагедии выясняют следователи.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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