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Власти ДНР выразили соболезнование крымчанам

Общество

В ДНР прекрасно знают, что такое гибель людей от рук вооруженных террористов

Донецк, 17 октября 2018, 17:57 — REGNUM  Исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в политехническом колледже Керчи, сообщило 17 октября Донецкое агентство новостей.

«От имени народа ДНР и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всем крымчанам. В эти трудные минуты мы разделяем их боль утраты, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой катастрофе. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память погибшим», — сказано в сообщении.

СМИ сообщают, что жители Донецка в знак солидарности несут цветы в сквер на площади Ленина, где установлен арт-объект, посвящённый России.

Напомним, 17 октября один из студентов керченского политехнического колледжа устроил взрыв в учебном заведении, а затем открыл огонь по находившимся там людям. На данный момент известно о девятнадцати погибших. Ещё шесть человек находятся в тяжёлом состоянии.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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