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На Украине двух граждан РФ приговорили к тюрьме на срок до 10 лет

Общество

И еще трех жителей Украины на срок до пяти лет

На Украине двух граждан РФ приговорили к тюрьме на срок до 10 лет
Михаил Савицкий. Проклятье. 1979 год

Киев, 17 октября 2018, 17:55 — REGNUM  Пятерых жителей Украины в Мариуполе приговорили к тюремному заключению за «сотрудничество с Донецкой Народной Республикой (ДНР)», написала 17 октября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, под суд попали двое граждан России, двое жителей Донецкой области и один житель Запорожской области. Всех их обвинили в «террористической деятельности»: якобы жители следили за передвижениями украинской военной техники и передавали информацию об этом в ДНР.

Суд приговорил граждан РФ к лишению свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, остальных жителей Украины — на срок до пяти лет.

Напомним, после госпереворота киевская хунта начала использовать обвинение в «террористической деятельности» для сведения счетов с оппозицией и просто недовольными гражданами.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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