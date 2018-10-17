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Министерство культуры Украины начало инвентаризацию ценностей УПЦ МП

Общество

Украинские власти готовятся к экспроприациям в связи с предоставлением томоса раскольникам

Министерство культуры Украины начало инвентаризацию ценностей УПЦ МП
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Символ веры по-украински

Киев, 17 октября 2018, 17:21 — REGNUM  Министр культуры Украины Евгений Нищук ещё 18 сентября поручил работникам министерства культуры Украины провести инвентаризацию всех ценностей, которые находятся в храмах Украинской православной церкви, сообщило 17 октября издание «Украинские новости».

Нищук распорядился провести инвентаризацию в ответ на обращение Юрия Шухевича — народного депутата Украины, сына одного из главарей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению депутата, после предоставления раскольникам томоса об автокефалии возникла опасность

«незаконного вывоза историко-культурных ценностей из основных религиозных христианских сооружений, которые сейчас контролируются так называемой «Украинской православной церковью Московского патриархата».

Шухевич потребовал описать в первую очередь ценности, которые находятся в главных православных святынях — Киево-Печерской и Почаевской лаврах:

«Ходатайствовать в правоохранительные органы о немедленном обеспечении круглосуточного контроля над вывозом имущества из указанных и других подконтрольных УПЦ МП религиозных объектов», — сказано в депутатском обращении.

Все храмы, которые находятся в ведении министерства культуры Украины, 18 сентября 2018 года получили факсограмму, подписанную начальником отдела разрешительной и согласительной документации в сфере охраны культурного наследия Моцей, который распорядился провести инвентаризацию.

Напомним, 23 сентября министерство культуры Украины приступило к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата.

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В ведомстве заявили, что мнением УПЦ МП можно пренебречь, поскольку действия украинского министерства культуры являются противодействием «российскому агрессору».

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