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Врио курского губернатора выразил соболезнования крымчанам

Общество

Регион готов оказать помощь жителям полуострова

Врио курского губернатора выразил соболезнования крымчанам
Иллюстрация: Kremlin.ru
Роман Старовойт

Курск, 17 октября 2018, 17:08 — REGNUM  Врио губернатора Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба областной администрации.

«Я шокирован новостями, которые поступили сегодня из Керчи. Для меня это не просто город Российской Федерации. Я его часто посещал в ходе строительства мостового перехода, часто там бывал, много и с местными жителями общался, и с региональными властями. И, безусловно, в первую очередь, хочу выразить слова глубокого соболезнования тем людям, чьи родственники пострадали и погибли в этой тяжелейшей трагедии», — заявил Старовойт.

Врио губернатора также сообщил, что регион готов оказать Крыму необходимую помощь, а в Курской области будут «предприняты все меры безопасности».

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