Среда, 17 Октября 2018 года
17:41:30 МСК

Взрыв в Керчи: больницы Крыма не испытывают проблем с запасами крови

Общество

Кровь и ее компоненты в медучреждениях находятся в достаточных количествах — власти

Взрыв в Керчи: больницы Крыма не испытывают проблем с запасами крови
Иллюстрация: Doarvida.blogspot.ru
Донорская кровь

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 17:02 — REGNUM  Все необходимые запасы крови, ее компонентов, препаратов, а также лекарственных средств в больницах Крыма, в которые доставлены пострадавшие при атаке на политехнический колледж в Керчи, имеются в необходимых объемах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма.

По данным пресс-службы, на данный момент в больницах находятся 37 пострадавших. Развернуто восемь операционных в Керчи, две операционные в Ленинской центральной районной больнице, девять бригад скорой помощи работают на месте происшествия, задействована санавиация. Оказываются противошоковые мероприятия и первичная обработка повреждений. Кроме того, на месте работают психологи. Пострадавших готовы принять районная клиническая больница им. Н. А. Семашко, Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6, Республиканская детская клиническая больница. В помощь крымским медикам направлены специалисты из других регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. 17 человек погибли, около 40 ранены — это данные НАК. СКР возбудил уголовное дело. Подозреваемый в организации взрыва — студент колледжа. Он покончил с собой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить