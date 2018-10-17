Во владимирской школе введен карантин из-за вспышки пневмонии

Владимир, , 16:56 — REGNUM Во Владимире в школе №36 введен карантин в связи с ростом числа детей, заболевших пневмонией. Карантин будет действовать с 17 по 26 октября, сообщается на сайте учебного заведения. По последним данным, заболели уже больше 10 детей.

«На основании предписания управления Роспотребнадзора по Владимирской области и в связи с увеличением количества случаев заболевания учащихся внебольничной пневмонией более десяти приказом директора деятельность школы приостанавливается на 10 дней», — говорится в сообщении.

Обучение детей будет осуществляться дистанционно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации. В частности, сообщалось, что в школе были найдены нарушения. К примеру, в учебном заведении не соблюдался противоэпидемиологический режим, кроме того, было выявлено переуплотнение учеников. Также из школы не поступила информация о фактах заболевания.

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