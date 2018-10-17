В Курганской области собрали импортозамещающую машину для шахт

Курган, , 16:48 — REGNUM Шадринский автоагрегатный завод, входящий в состав Уральской горно-металлургической компании, заявил о планах открыть цех по созданию импортозамещающей техники. На предприятии собрали образец погрузочно-поставочной машины для шахт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас на шахтах в России используется зарубежная техника, поэтому разработки ШААЗ идут в формате импортозамещения. На заводе также выпускают более 200 наименований автомобильных радиаторов, ремонтируют и производят тепловозы. В 2018 году предприятие с 2300 сотрудниками реализовало продукцию на сумму 4,6 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года завод получил одобрение американской компании Generac Power Systems на серийное производство блоков охлаждения повышенной мощности.

Однако есть и проблемы. В 2018 году природоохранная прокуратура региона обвинила предприятие в несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий. Завод попытался обжаловать решение, но суд отказался удовлетворить апелляцию и вынес соответствующее заключение 25 мая 2018 года.

Не получается жить в мире не только с природой и прокуратурой, но и с колегами-заводчанами из Курганской области. Так, летом 2018 года в Кургане шло судебное разбирательство по делу о долгах Курганмашзавода — шадринцы требовали деньги за отгруженный товар у КМЗ. Арбитражный суд 24 июля вынес решение о взыскании с Курганмашзавода задолженности и госпошлины, общий объем которых составил 6 861 995 рублей.

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