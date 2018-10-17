Компания Bitfury и фонд «Сколково» начнут совместные блокчейн-разработки

Москва, , 18:12 — REGNUM ЗФонд «Сколково» и российская компания Bitfury Group начинают сотрудничество в сфере блокчейн-технологий с целью внедрения их для нужд государства и бизнеса. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково» Константин Паршин, планируется создать специальный образовательный центра.

«Это не только обучение технических специалистов. Основная проблема заключается в том, что сами пользователи, заказчики не знают, зачем нужна технология блокчейн. Мы предполагаем, что с помощью нашего партнерства мы будем распространять в том числе информацию о лучших мировых практиках в этой сфере. В конечном итоге все это будет способствовать формированию целого рынка на базе технологии блокчейн», — заявил он.

Так, в рамках партнёрства Bitfury планирует активно участвовать в развитии экосистемы «Сколково»: внедрять в работу фонда и города блокчейн-технологии, проводить мастер-классы и хакатоны для стартапов.

По словам главы представительства Bitfury в России Дмитрия Уфаева, сейчас блокчейн-технологии помогают исключить многие мошеннические манипуляции в сети Интернет.

«Приведу пример использования блокчейн: недавно мы перевели на данную технологию регистрацию всех дипломов одного из российских вузов, полностью исключив этим возможность каких-либо манипуляций с дипломами задним числом. Блокчейн не позволяет манипулировать данными, подтасовывать их», — подчеркнул он.

Уфаев также обратил внимание на другую сферу применения блокчейна — кибербезопасность. Например, с помощью данных технологий можно обнаружить следы взлома внутренней системы компании со стороны системных администраторов.

«Блокчейн по сути — это централизованная база данных, не сложнее того же Oracle. Поэтому внедрять его не сложно, специального железного оборудования не нужно. Это доступно практически любому сегменту бизнеса», — заключил он.

Добавим, одним из примеров использования платформы Exonum для внедрения блокчейн стал опыт компании с земельным реестром Грузии. Так, для национального агентства публичного реестра республики Грузия (NAPR), которое находится в подчинении министерства юстиции и отвечает за регистрацию недвижимости и земельных участков, был разработан сервис, который помогает гражданам зарегистрировать собственность на земельный участок за 10 минут вместо трёх дней, а государству — значительно сократить операционные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в тестовом режиме будет запущена платформа Telegram Open Network (TON). В новой системе будет использоваться новая криптовалюта Gram, cоздатели платформы заявляют, что по скорости обработки транзакций она будет конкурировать с Visa и Mastercard.

Читайте подробнее: Тест блокчейн-платформы Telegram может начаться уже осенью 2018 года