Владимирская область предложила помощь Крыму из-за взрыва в колледже

Владимир, , 16:40 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже и предложил Крыму помощь. Такую телеграмму главе Крыма Сергею Аксенову Владимир Сипягин отправил 17 октября, сообщила пресс-служба администрации области.

«Выражаем им своё сердечное сочувствие и поддержку в это тяжёлое время. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Готовы оказать крымчанам любую посильную помощь», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Владимир Сипягин поручил усилить антитеррористические меры на территории Владимирской области. Эту работу под личный контроль возьмет директор департамента образования Ольга Беляева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в столовой колледжа в Керчи произошел взрыв. Жертвами стали 18 человек, в больницах остаются десятки людей, в большинстве своем — подростки. В совершении преступления подозревается 18-летний студент четвертого курса колледжа. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.