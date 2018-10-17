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В российских школах усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

Общество

Серия мер по обеспечению безопасности учащихся будет принята в ближайшие месяцы

Москва, 17 октября 2018, 16:36 — REGNUM  В российских школах и учреждениях среднего профессионального образования будут приняты дополнительные меры безопасности в связи с трагедией в керченском колледже, заявил журналистам заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.

По его словам, в настоящее время на различных площадках уже обсуждается проработка целой серии мер по обеспечению безопасности учащихся образовательных учреждений

«В течение нескольких месяцев какие-то решения на этот счёт должны появиться», — сказал замминистра.

Напомним, жертвами стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже днём 17 октября, по последним данным, стали 17 человек, несколько десятков человек получили ранения. Большинство из них — подростки.

Нападавшим, предположительно, был 18-летний студент четвёртого курса данного колледжа. Он покончил с собой.

Следственный комитет первоначально возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», но затем переквалифицировал его в «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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