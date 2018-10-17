Матшколу назвали преимуществом специалистов из РФ на мировом рынке

Москва, , 16:37 — REGNUM Математическая школа может стать преимуществом для специалиста из России на мировом рынке труда, рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Учебного центра SAP Екатерина Осорина.

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«На мой взгляд, хорошая математическая школа — конкурентное преимущество наших специалистов на мировом рынке. Сейчас одним из главных глобальных трендов становится переход на цифровую экономику, спрос на IT-кадры растет в геометрической прогрессии, поэтому без качественного технического образования никак не обойтись. Отличный пример — специальность data scientist, о которой пару лет назад особо никто не знал, а теперь она стала одной из самых привлекательных и высокооплачиваемых на ИТ-рынке. По данным McKinsey Global Institute, в 2018 только в США необходимо будет около 190 тыс. таких специалистов», — сообщила она.

Напомним, глава Сбербанка Герман Греф заявил 16 октября о том, что математические школы — это «пережитки прошлого». По его мнению, данные образовательные учреждения не нужны, поскольку «пичкают» своих учеников одним предметом.

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