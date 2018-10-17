Губернатор Тверской области соболезнует родным погибших в Керчи

Тверь, , 16:29 — REGNUM Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже. Телеграмма направлена в адрес главы Крыме Сергея Аксенова, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе правительства Тверской области.

«Выражаю вам и всем жителям Республики Крым искренние соболезнования в связи с трагедией в городе Керчи, которая унесла жизни многих людей. Жители Тверской области с чувством огромного сострадания восприняли известие об этом событии. Вместе с вами мы сопереживаем и скорбим. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в помещении столовой политехнического колледжа в Керчи произошел днем 17 октября. По уточненным данным НАК, 17 человек погибли, более 40 получили ранения. Подозреваемый в организации взрыва учился в этом же колледже. Он покончил с собой. СКР расследует дело по статье об убийстве двух и более лиц. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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