Семьям погибших при взрыве в Керчи выплатят по миллиону рублей

Керчь, Крым, , 16:24 — REGNUM Семьям погибших и пострадавших при взрыве в керченском политехническом колледже будет выплачено по миллиону рублей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда соцстрахования (ФСС).

Выплаты будут произведены в соответствии с требованиями ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным при взрыве в Керченском политехническом колледже 17 октября погибли 17 человек, около 50 ранены. СКР возбудил дело о теракте, но позже переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый, который учился в этом же колледже, по данным правоохранителей, мертв.

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