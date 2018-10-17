Семьям погибших при взрыве в Керчи выплатят по миллиону рублей

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 16:24 — REGNUM Семьям погибших и пострадавших при взрыве в керченском политехническом колледже будет выплачено по миллиону рублей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда соцстрахования (ФСС).
Выплаты будут произведены в соответствии с требованиями ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным при взрыве в Керченском политехническом колледже 17 октября погибли 17 человек, около 50 ранены. СКР возбудил дело о теракте, но позже переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый, который учился в этом же колледже, по данным правоохранителей, мертв.
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров призвал выжигать каленым железом терроризм в Крыму
Читайте развитие сюжета: Губернатор Тверской области соболезнует родным погибших в Керчи