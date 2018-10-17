Огуль: Защита генома предотвратит возможность шантажа

Москва, , 16:07 — REGNUM Принятие закона, защищающего геном человека как персональные данные, станет ответом на быстрое развитие технологий и предотвратит незаконные манипуляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Поправки в законодательство о персональных данных по поводу генома человека, на самом деле, вполне логичный шаг. Это ответ законодательства на быстрое развитие технологий, ведь раньше определять геном так быстро, как сейчас, еще не умели», — заявил Огуль.

Парламентарий не сомневается в том, что генетические данные должны быть защищены, при этом, подчеркнул он, не должно быть и помех развитию науки.

«Дело в том, что наши исследователи и ранее рассматривали информацию о геноме как персональные данные. И закон о государственной геномной регистрации в РФ был принят еще в 2008 году. Но он касается по большей части специальных исследовательских работ и работы судмедэкспертов. Теперь настало время внести поправки и в закон о персональных данных», — заявил Огуль.

«Допустим, вы хотите сделать анализ своего генома, чтобы узнать, какие унаследованные болезни у вас могут быть. Вы пойдете в одну из компаний, которые делают это у нас в стране, и вам расшифруют ваш геном. И тут возникает вопрос — кому принадлежат данные о вашим геноме? Если это не закреплено законом, то, теоретически, данными о вашем геноме могут воспользоваться. Когда вы сходили и расшифровали ваш геном, вы передали медицинской компании информацию не только о себе. Вы фактически передали приватную информацию ваших родителей, ваших ближайших родственников и ваших детей», — сказал депутат.

Информация о родственных связях какого-то человека или его предрасположенности к каким-либо болезням — а всё это выявляется при расшифровке генома — вполне может быть инструментом воздействия, указал он.

«Такой информацией можно «надавить» на человека, шантажировать. Поэтому, конечно, эти данные должны быть персональными, и без разрешения правообладателя ими не должны пользоваться какие-то другие лица», — заключил Огуль.

Роспотребнадзор готовится внести в правительство законопроект, защищающий геном человека как персональные данные, заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.