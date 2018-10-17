Медицинскую инфосистему Калининградской области называют «эффективной»

Калининград, , 16:06 — REGNUM

Информационная система здравоохранения Калининградской области работает «достаточно эффективно», считает региональный министр здравоохранения Александр Кравченко, который в ходе выездного заседания профильного комитета Калининградской областной Думы, посетил Больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Калининградской области Антон Алиханов придаёт этому сегменту «важное значение». Система позволяет дистанционно работать с изображениями, к примеру, снимками с КТ и МРТ. Внедряется и дорабатывается система скорой медпомощи, проводится интеграция системы с единым порталом госуслуг для записи к врачам по интернету, идут работы по созданию единой электронной карты пациента, запуске мобильного приложения «Мед Онлайн», модуля «Онкологический консилиум» и так далее.

Особо отметил министр достоинства новой автоматизированной системы управления льготным лекарственным обеспечением (АСУЛОН), позволившей взять под контроль ситуацию с льготными препаратами и четко спланировать закупку лекарств на 2019 год. «Сегодня мы можем утверждать, что наш регион является одной из лучших территорий по созданию инфраструктуры информатизации, высок процент оснащения лечебных учреждений автоматизированными рабочими местами врачей», — подчеркнул Александр Кравченко.