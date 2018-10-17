В Севастополе усиливают меры безопасности после трагедии в Керчи

Севастополь, , 15:46 — REGNUM В Севастополе меры безопасности в учреждениях образования и здравоохранения будут усилены. Такое распоряжение отдал глава города Дмитрий Овсянников после массового убийства студентов политехнического колледжа в Керчи. Заявление Овсянникова 17 октября опубликовано на сайте правительства города.

«Сегодня в Керчи произошла страшная трагедия, жертвами которой стали по имеющейся информации десять человек, еще десятки ранены. От имени всех севастопольцев выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю», — говорится в заявлении.

Дмитрий Овсянников отметил, что Севастополь готов оказать всю необходимую помощь: силы севастопольских экстренных служб приведены в готовность. Губернатор Севастополя также заявил, что главная задача на данный момент — обеспечить максимальную безопасность в учреждениях образования и здравоохранения.

«Необходимо усилить меры безопасности, а также контроль за их исполнением, по-прежнему уделять повышенное внимание контролю за состоянием наших объектов массового пребывания людей».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 18 погибших. СКР возбудил уголовное дело. Подозреваемый — студент этого колледжа — покончил с собой.