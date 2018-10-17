Ассоциация участников рынка больших данных создана в России

Москва, , 15:44 — REGNUM В России создана ассоциация участников рынка больших данных. Её учредителями стали «МегаФон», Mail.Ru Group, oneFactor, Тинькофф Банк, «Яндекс» и Сбербанк. Как сообщает пресс-служба сотового оператора 17 октября, приоритетными задачами организации станут выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики для защиты интересов пользователей.

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«Мы создали саморегулируемую организацию, деятельность которой будет основана на общих принципах неприкосновенности частной жизни, тайны личной информации, права на анонимность и контроля над использованием персонализированных данных», — пояснила президент ассоциации больших данных Анна Серебренникова.

По оценкам экспертов, общеэкономический эффект и рост выручки всех индустрий в России за счёт использования и обработки больших данных в ближайшие пять лет может увеличиться до 500−800 млрд рублей (0,5−1,5% ВВП).

Отмечается, что организация открыта к приёму новых членов. В неё уже планируют вступить Газпромбанк и Ростелеком.