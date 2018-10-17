Среда, 17 Октября 2018 года
17:47:09 МСК

Ассоциация участников рынка больших данных создана в России

Общество

Организация призвана стать площадкой для формирования единых и прозрачных правил взаимодействия

Москва, 17 октября 2018, 15:44 — REGNUM  В России создана ассоциация участников рынка больших данных. Её учредителями стали «МегаФон», Mail.Ru Group, oneFactor, Тинькофф Банк, «Яндекс» и Сбербанк. Как сообщает пресс-служба сотового оператора 17 октября, приоритетными задачами организации станут выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики для защиты интересов пользователей.

Читайте также: СМИ: Российские операторы планируют создать СРО в области Big Data

«Мы создали саморегулируемую организацию, деятельность которой будет основана на общих принципах неприкосновенности частной жизни, тайны личной информации, права на анонимность и контроля над использованием персонализированных данных», — пояснила президент ассоциации больших данных Анна Серебренникова.

По оценкам экспертов, общеэкономический эффект и рост выручки всех индустрий в России за счёт использования и обработки больших данных в ближайшие пять лет может увеличиться до 500−800 млрд рублей (0,5−1,5% ВВП).

Отмечается, что организация открыта к приёму новых членов. В неё уже планируют вступить Газпромбанк и Ростелеком.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить