Футболисты Кокорин и Мамаев попросили поместить их под домашний арест

Москва, , 15:29 — REGNUM Находящиеся в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили поместить их под домашний арест, сообщает 17 октября РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

«Они подали прошение на домашний арест. Возможно, будет принято соответствующее решение», — сказала Потяева.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам о побоях и хулиганстве. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 декабря.

Читайте также: В невиновность Кокорина и Мамаева не верит почти половина гражданин РФ