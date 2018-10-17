Минобороны готовит места в госпиталях для раненых при взрыве в Керчи

Москва, , 15:23 — REGNUM 24 бригады лучших медиков готовы оказать помочь пострадавшим в результате взрыва в колледже Керчи. Кроме того, в военных госпиталях Минобороны России в Феодосии, Симферополе и Севастополе подготовлены места к оперативному приёму, размещению и оказанию необходимой медицинской помощи раненым. Силы и средства Минобороны России выделены по поручению главы оборонного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

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Также на военных аэродромах Южного военного округа сосредоточены четыре самолёта Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями. Они в любой момент готовы вылететь для оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство сработало в столовой учебного учреждения. По данным СКР, бомба была начинена металлическими предметами. По последним данным, в настоящее время в больницах Крыма находятся 32 пострадавших в результате ЧП. Погибли 18 человек. Произошедшее в следственном комитете России квалифицировали как теракт. Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ.

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