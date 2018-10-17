Многомиллионный город Мехико останется без воды на 5 дней

Мехико, , 14:58 — REGNUM Власти мексиканской столицы разрабатывают план по снабжению города водой на время проведения масштабных ремонтных работ главной системы водоснабжения Мехико, сообщает агентство Prensa Latina 17 октября.

Огромный город останется без воды с 31 октября по 4 ноября. За пять дней до отключения напор воды в системе водоснабжения будет увеличен на 15%, чтобы жители, государственные и частные учреждения заполнили резервуары с водой.

В случае непредвиденных обстоятельств, если резервуары с водой будут опустошены, приоритет будет отдаваться функционированию общественной инфраструктуры — для поддержания работы школ, больниц, рынков и помещений для уязвимых групп населения.

Цистерны объемом от 10 тыс. до 40 тыс. литров будут совершать до четырех рейсов в день. Подача воды будет контролироваться агентами министерства общественной безопасности. Отключение воды состоится не только в столице, но и во множестве муниципалитетов одноименного штата Мехико.