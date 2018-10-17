После теракта в керченском колледже усилено патрулирование Крымского моста

Симферополь, , 14:44 — REGNUM На Крымском мосту усилены меры безопасности. Все службы, обеспечивающие транспортную безопасность на объекте, переведены на усиленный режим патрулирования. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

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Как пояснили в управлении, такие меры были приняты в связи с сегодняшним терактом в Керченском политехническом колледже.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в Керченском политехническом колледже в Крыму произошёл 17 октября. Прилегающая к учебному учреждению территория была оцеплена. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ. По последним данным, погибли по меньшей мере десять человек, ещё около полусотни получили травмы. Под завалами могут находиться от 10 до 15 человек. По информации НАК, в действие было приведено неустановленное взрывное устройство.

Добавим, что после теракта в целях безопасности в городе-герое закрыли все учебные учреждения. Детей срочно забирают из школ и детсадов домой.