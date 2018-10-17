Эксперт: более половины полисов ОСАГО – уже электронные

Москва, , 14:41 — REGNUM Более половины полисов ОСАГО в России уже оформляются в электронном виде, через несколько лет этот показатель приблизится к 100%, поэтому Госдума лишь закрепляет в законодательстве уже свершившийся факт, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 октября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя принятие законопроекта о бумажных и электронных полисах ОСАГО.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий статус бумажного и электронного полисов ОСАГО. Водители смогут по-прежнему возить полис в бумажной форме, но это станет необязательным. В случае отсутствия бумажной версии сотрудник ГИБДД должен будет проверить наличие полиса по информационной базе данных.

Госдума закрепляет в законодательстве уже свершившийся факт. Более половины полисов уже сейчас выдаются в электронной форме. Очевидно, что этот показатель будет расти и через несколько лет приблизится к 100%.

Инспекторы тоже давно уже не смотрят на бумажные версии полиса и проверяют информацию по базе данных. Даже если дело происходит в местности, где есть сложности со связью, они могут обратиться к коллегам по рации.

У электронных полисов есть и еще одно важное достоинство, кроме того, что это не бумага, которую нужно непременно носить с собой. В последнее время были случаи продажи поддельных бумажных полисов ОСАГО. Водители могут и не знать, что проданный им полис — подделка.