Среда, 17 Октября 2018 года
16:02:40 МСК

В Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам теракта

Общество

Глава Крыма обратился к родным погибших

В Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам теракта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траур

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:40 — REGNUM  Трехдневный траур объявлен в Крыму с 18 октября по жертвам террористического акта в политехническом колледже в Керчи. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на странице в Facebook.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. По предварительным данным, погибло 10 и пострадало 50 человек. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур», — говорится в сообщении.

Глава Крыма также сообщил, что для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры.

Ка сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, около 12:00 в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Погибли не менее десяти человек, точное число жертв устанавливается. НАК сообщил о взрывном устройстве, сработавшем в здании.

Читайте развитие сюжета: Следком возбудил уголовное дело по факту теракта в Керчи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить