В Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам теракта

Керчь, Крым, , 14:40 — REGNUM Трехдневный траур объявлен в Крыму с 18 октября по жертвам террористического акта в политехническом колледже в Керчи. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на странице в Facebook.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. По предварительным данным, погибло 10 и пострадало 50 человек. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трёхдневный траур», — говорится в сообщении.

Глава Крыма также сообщил, что для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры.

Ка сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, около 12:00 в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Погибли не менее десяти человек, точное число жертв устанавливается. НАК сообщил о взрывном устройстве, сработавшем в здании.

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