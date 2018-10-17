В Оренбуржье родителей обвинили в смерти 6-летнего сына

Кувандык, Оренбургская область, , 14:40 — REGNUM В Кувандыкском городском округе Оренбургской области перед судом предстанет супружеская пара, которая летом 2018 года потеряла своего ребенка. В смерти мальчика обвинили именно родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, в июле родители забили тревогу, когда в один из дней их шестилетний сын не вернулся с прогулки. Впоследствии тело мальчика обнаружили на приусадебном участке в выгребной яме.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обвинение предъявили 50-летнему отцу и 45-летней матери.

По данным следствия, 15 сентября 2015 года семья купила на средства материнского капитала жилой дом в поселке Новосамарск. На участке имела выгребная яма без крышки. Родители зная о наличии выгребной ямы около своего дома и об отсутствии на яме крышки, не обеспечили надлежащее обустройство выгребной ямы, находящейся в доступном для детей месте. Шестилетний мальчик, оказавшись без присмотра, упал в выгребную яму, заполненную бытовыми стоками, и утонул.

В ходе предварительного следствия родители полностью признали свою вину.

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