На Урале три года незаконно складировали опасные отходы

Екатеринбург, 17 октября 2018, 14:38 — REGNUM В свердловском городе Берёзовском неизвестные лица три года складировали отходы IV класса опасности. По факту экологического преступления возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.
Известно, что отходы складировали на площади боле 1 млн кв. метров с ноября 2015 года. Участок земли, где находится свалка, находится в городской черте.
Виновным грозит до двух лет колонии. Сейчас идут поиски лиц, причастных к этому незаконному полигону.