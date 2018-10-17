На Урале три года незаконно складировали опасные отходы

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM В свердловском городе Берёзовском неизвестные лица три года складировали отходы IV класса опасности. По факту экологического преступления возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Известно, что отходы складировали на площади боле 1 млн кв. метров с ноября 2015 года. Участок земли, где находится свалка, находится в городской черте.

Виновным грозит до двух лет колонии. Сейчас идут поиски лиц, причастных к этому незаконному полигону.