Среда, 17 Октября 2018 года
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На Урале три года незаконно складировали опасные отходы

Общество

На площади более миллиона квадратных метров

На Урале три года незаконно складировали опасные отходы
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Помойка

Екатеринбург, 17 октября 2018, 14:38 — REGNUM  В свердловском городе Берёзовском неизвестные лица три года складировали отходы IV класса опасности. По факту экологического преступления возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Известно, что отходы складировали на площади боле 1 млн кв. метров с ноября 2015 года. Участок земли, где находится свалка, находится в городской черте.

Виновным грозит до двух лет колонии. Сейчас идут поиски лиц, причастных к этому незаконному полигону.

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Проблемы экологии
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