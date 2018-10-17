В вузах Казахстана обучаются 18 тыс. иностранных студентов

Астана, , 14:38 — REGNUM В казахстанских вузах обучаются 18 тыс. иностранных студентов, многие из которых приехали из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на полях совещания министров образования стран ШОС, сообщает 17 октября агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что Казахстан планирует увеличить численность иностранных студентов до 40 тыс. человек. По его словам, если республика сможет ежегодно увеличивать приток иностранных студентов на 20%, то через 5−6 лет страна станет образовательным хабом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Ерлан Сагадиев заявил, что число казахстанских студентов, выезжающих ежегодно на учебу за границу, сократилось в три раза.

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