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В Керчи закрыли все учебные учреждения

Общество

Детей срочно отправляют по домам

В Керчи закрыли все учебные учреждения
Закрыто

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:23 — REGNUM  После теракта в керченском политехническом колледже, в результате которого погибло 10 человек, в городе-герое закрыли все учебные учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Да, в городе закрыты все учебных учреждений. Сейчас детей срочно забирают из школ и детсадов домой», — отметили в администрации.

Напомним, директор учебного учреждения Ольга Гребенникова сообщила СМИ, что в колледж ворвались неизвестные и устроили массовый расстрел учащихся и персонала. НАК официально заявил о сработавшем в колледже взрывном устройстве.

По теме: В Керчи привели в действие неустановленное взрывное устройство

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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