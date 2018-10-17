В Керчи закрыли все учебные учреждения

Керчь, Крым, , 14:23 — REGNUM После теракта в керченском политехническом колледже, в результате которого погибло 10 человек, в городе-герое закрыли все учебные учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Да, в городе закрыты все учебных учреждений. Сейчас детей срочно забирают из школ и детсадов домой», — отметили в администрации.

Напомним, директор учебного учреждения Ольга Гребенникова сообщила СМИ, что в колледж ворвались неизвестные и устроили массовый расстрел учащихся и персонала. НАК официально заявил о сработавшем в колледже взрывном устройстве.

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