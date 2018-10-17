Для получения льготы на капремонт не надо будет доказывать отсутствие долга

Москва, , 14:08 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Принимая сегодня в первом чтении законопроект, мы делаем очередной шаг для того, чтобы нашим людям было удобнее пользоваться разными механизмами адресной помощи», — заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»).

Жилищный кодекс дополняется нормой, предусматривающей, что документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами взноса на капитальный ремонт уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ получает у регионального оператора либо у владельца специального счета по запросу. При этом бремя доказывания отсутствия задолженности с граждан снимается.

Льготу в размере 50% взноса на капремонт имеют граждане в возрасте 70 лет, а для тех, кто достиг возраста 80 лет, льгота составляет 100%.