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В Свердловской области снова отложили «мусорную» реформу

Общество

Региональные операторы начнут работу с 1 января

В Свердловской области снова отложили «мусорную» реформу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусорная реформа

Екатеринбург, 17 октября 2018, 13:51 — REGNUM  В Свердловской области снова отложили переход на новую схему работы с твёрдыми коммунальными отходами. Региональные операторы приступят работе по новой схеме с 1 января, сообщил журналистам министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Он отметил, что с 1 января все регионы России перейдут на новую схему работы. А в декабре должны появиться методики определения тарифов за вывоз мусора.

Напомним, ранее новую схему планировали внедрить на Среднем Урале с 1 июля. Потом срок сдвинули на 1 ноября. В результате мусор из частного сектора Екатеринбурга оказалось некому вывозить. На улицах возникли свалки.

В ситуацию вмешалась прокуратура, которая потребовала от чиновников обеспечить вывоз мусора.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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