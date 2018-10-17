Диалог Евкурова и митингующих против границы с Чечней не состоялся

Магас, , 13:37 — REGNUM Представители участника митинга против границы с Чечней не пришли на встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Заседание комиссии по урегулированию вопроса соглашения о границе между Чечней и Ингушетией было назначено 17 октября на 11:00

Уведомление об этом было опубликовано на официальном сайте главы субъекта, однако организаторы митинга не послали своих представителей на эту встречу. Тем не менее заседание было открыто и «проходит в плановом режиме в соответствии с повесткой», сообщил помощник-советник Евкурова Артем Перехрист.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о проведении заседания комиссии с участием общественников и представителей органов власти Ингушетии была достигнута на встрече с полпредом президента РФ в СКФО Александом Матовниковым 16 октября.

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Напомним, стихийный митинг в Магасе против установления новой границы между Ингушетией и Чечней начался 4 октября после заседания парламента Ингушетии. Участники митинга получили информацию о том, что голосование депутатов за закон о границе якобы было сфальсифицировано.

Противники этого соглашения о границе с Чечней считают, что оно ущемляют интересы Ингушетии, хотя власти субъектов подчеркивали, что стороны обменялись равноценными незаселенными территориями.

После заявления организаторов митинга власти республики разрешили его проведение до 15 октября, а после этого продлили еще на два дня. 17 октября должно стать последним днем протестной акции.

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