Ершей и пескарей посчитают: в Чувашии введут новые таксы за браконьерство

Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чувашии планируют ввести таксы за незаконный вылов всех основных видов рыб, которые обитают в водоёмах республики. Если сейчас ущерб взыскивается поштучно в отношении десяти видов рыб, то в перспективе их будет 21, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления.

В минприроды региона поясняют, что в настоящее время установлены таксы для взыскания ущерба (за уничтожение, незаконный вылов или добычу) «только по 10 видам рыб, обитающим в водоемах» региона. Проектом постановления предлагается утвердить таксы для «остальных водных биологических ресурсов, обитающих в водоемах Чувашской Республики, исходя из местных условий».

Речь идёт о 21 виде рыбы, из них пять занесены в Красные книги России и Чувашии. Это гольян речной и озёрный, горчак обыкновенный, подкаменщик обыкновенный и быстрянка русская. За незаконный вылов одной рыбы предлагается взыскивать 170 рублей. Аналогичные санкции планируется установить за незаконный вылов белоглазки и красноперки. В 25 рублей оценивается уничтожение или незаконная добыча одного экземпляра ерша, тюльки, пескаря (волжского и белоперого), колюшки (малой южной и девятииглой), щиповки (обыкновенной и сибирской), уклейки, вьюна обыкновенного, верховки обыкновенной, звёздной пуголовки, рыбы иглы.

«Утверждение новых такс будет способствовать снижению уровня правонарушений в области рыболовства и положительно отразится на сохранности водных биоресурсов, обитающих на территории Чувашской Республики», — говорится в документе.