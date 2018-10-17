В Ярославле снесли здание бывшей школы № 53

Ярославль, , 13:03 — REGNUM В Красноперекопском районе Ярославля рабочие сровняли с землей здание школы № 53. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат областной думы Елена Кузнецова.

Здание было построено в 1936 году, а школьники туда въехали в 1948. Школа была закрыта из-за аварийного состояния еще в середине 2012 года. Мэрия сделала экспертизу, которая показала, что капитальный ремонт делать бессмысленно — дешевле построить новое здание.

«Одна часть школы снесена подчистую, а с другой стороны первый этаж еще остался. Работает экскаватор и первый этаж добивает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Теперь необходимо вывезти мусор и очистить территорию. Выполнить это все подрядчик должен до 25 декабря.

«На этом месте будет только школа. Мы будем прилагать все усилия, чтобы войти в какую-то программу, потому что средств у города не так уж много. Ничего другого на этом месте не планируется, оно зарезервировано за образовательным учреждением», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Елена Новик.

Директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что вопрос о сроках строительства пока не решен. Сейчас обсуждают выделение средств на строительство школы в рамках программы «Развитие арендного жилья и ипотеки», где допускается строительство социальных объектов. И вторая программа — «Демография». Но окончательного решения еще нет.