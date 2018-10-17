Деньги за невозвратные билеты на самолет можно будет вернуть

Москва, , 12:51 — REGNUM Авиакомпании будут обязаны возвращать деньги за билеты тем пассажирам, которые были вынуждены отказаться от полета из-за болезни члена семьи или близкого родственника. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Ранее все авиабилеты российских авиакомпаний были возвратными, и пассажир мог вернуть билет даже непосредственно перед вылетом без объяснения причин. Но для того, чтобы создать в России условия для развития лоукостеров, в Воздушный кодекс внесли поправки, и появились так называемые невозвратные билеты. Этим воспользовались не только лоукостеры, но и другие авиакомпании, которые сделали свои самые дешевые билеты невозвратными.

«В настоящее время авиакомпании возвращают деньги в случае отказа пассажира от перелета только в том случае, если у него заболел близкий родственник, который тоже должен был лететь этим рейсом. Если же, к примеру, от перелета отказалась мама ребенка, который заболел и при этом не должен был лететь с ней, то деньги не возвращаются», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Парламентарии в подпункте 2 статьи 108 Воздушного кодекса Российской Федерации убирают фразу «совместно следующих с ним на воздушном судне», что позволит пассажирам вернуть стоимость билета в полном объеме в случае болезни члена семьи или близкого родственника.

«Мы консультировались при подготовке законопроекта с авиакомпаниями и выяснили, что на загруженность рейсов это не повлияет, так как компании оперативно могут продать лишние билеты после возврата. Самое важное в этих поправках то, что пассажиры авиалиний получат законодательно закрепленные дополнительные возможности», — подчеркнул депутат.