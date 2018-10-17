Свердловский губернатор поддержал присвоение имени аэропорту «Кольцово»

Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддерживает конкурс по поиску имени знаменитого соотечественника аэропорту «Кольцово». Об этом он заявил 17 октября на заседании оргкомитета по подготовке и проведению на территории региона Года театра.

Напомним, 11 октября конкурс объявила Общественная палата России. Всего имена великих людей предстоит дать 45 аэропортам, в том числе и «Кольцово». К 5 декабря станет известно, какое же имя ему присвоят.

«Я уже высказался по этому поводу, но, очевидно, не до конца. Я за то, чтобы аэропорт Кольцово сохранил название, но и за то, чтобы общественность решила, чье имя ему присвоить», — отметил Евгений Куйвашев.

Добавим, часть свердловчан предлагают дать аэропорту имя писателя Павла Бажова. Также звучат имена Петра Чайковского, представителей промышленников Демидовых и других.

Названия, которые выберут граждане и утвердит Общественная палата, дополнят нынешние наименования аэропортов.