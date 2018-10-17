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Вузы Атырау задолжали студентам около $25 тыс

Общество

Почти во всех вузах и колледжах были выявлены нарушения

Атырау, Казахстан, 17 октября 2018, 12:48 — REGNUM  Вузы Атырау выплатят 9 млн тенге ($24,6 тыс.) 108 студентам, которым в период с 2016 по 2018 год не повышалась стипендия, сообщили 17 октября в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки учебных заведений региона почти во всех вузах и колледжах были выявлены нарушения, в том числе факты неэффективного использования бюджетных средств и ущемление социальных гарантий студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре палата предпринимателей Казахстана совместно с министерством образования и науки республики составили рейтинг высших ученых заведений страны. Наибольшее количество баллов по качеству образования набрали Университет Нархоз, Казахстанско-британский технический университет и Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.

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