Вузы Атырау задолжали студентам около $25 тыс

Атырау, Казахстан, , 12:48 — REGNUM Вузы Атырау выплатят 9 млн тенге ($24,6 тыс.) 108 студентам, которым в период с 2016 по 2018 год не повышалась стипендия, сообщили 17 октября в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки учебных заведений региона почти во всех вузах и колледжах были выявлены нарушения, в том числе факты неэффективного использования бюджетных средств и ущемление социальных гарантий студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре палата предпринимателей Казахстана совместно с министерством образования и науки республики составили рейтинг высших ученых заведений страны. Наибольшее количество баллов по качеству образования набрали Университет Нархоз, Казахстанско-британский технический университет и Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова.