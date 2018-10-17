Среда, 17 Октября 2018 года
14:20:23 МСК

В одной из школ в ЮАР обнаружены 36 беременных учениц

Общество

Министерство здравоохранения выясняет, что происходит в школе

В одной из школ в ЮАР обнаружены 36 беременных учениц
DigitalMarketingAgency
Беременность

Полокване, ЮАР, 17 октября 2018, 12:45 — REGNUM  В одной из школ провинции Лимпопо в ЮАР министерство здравоохранения обнаружило 36 беременных учениц в возрасте от 14 до 18 лет, пишет газета Heute 17 октября.

Власти обеспокоены тем, что происходит в школе в населенном пункте Вембе, где учатся около 900 детей, и приступили к выяснению обстоятельств.

«Это очень странно. Обычно в школах не должно быть так много беременностей», — сказал представитель министерства здравоохранения Нил Шихвамбана.

В ЮАР подростковая беременность является распространенным явлением, особенно в сельских районах. По всей стране около 15% женщин становятся матерями в возрасте до 19 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить