Деньги за невозвратный авиабилет можно будет вернуть из-за болезни близких

Москва, , 12:44 — REGNUM Законопроект, позволяющий авиапассажирам возвращать сумму невозвратных билетов из-за отказа от полета в связи с болезнью родственника, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Речь идет о случаях, когда пассажир вынужден отказаться от ранее запланированного перелета в связи с болезнью близкого родственника, вне зависимости от того, должен был этот родственник также лететь вместе с ним. Сегодня закон позволяет вернуть гражданину сумму за невозвратный авиабилет в случае вынужденного отказа от полета при болезни родственника, вместе с которым этот полет планировался.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект защитит интересы граждан РФ.

«Мы предложили распространить норму на любой случай, когда у пассажира заболел близкий человек, вне зависимости от того, собирались они лететь вместе или нет, ‑ и этому есть подтверждение из медицинского учреждения. Также эта норма будет действовать в случае смерти кого-то из родных. Это поможет людям в непростой жизненной ситуации, которую никто из нас не может предугадать, вернуть потраченные на билет деньги», — отметил Володин.