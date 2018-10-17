В невиновность Кокорина и Мамаева не верит почти половина гражданин РФ

Москва, , 12:40 — REGNUM Практически половина граждан России уверена, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев виновны в недавней драке в московском кафе и избиении водителя «Первого канала» на автостоянке. Согласно данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), так считают 48% респондентов. А среди тех, кто знает об этих инцидента, таковых 55%.

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Четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что футболистов просто хотят оболгать, а самих драк вовсе не было.

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На наказании по закону для Кокорина и Мамаева настаивают 23% респондентов. Среди прочих способов наказания граждане РФ называют штраф и исключение из футбольной команды (по 9%). О лишении свободы сказали 7% респондентов. Только 6% опрошенных считают, что спортсменов наказывать не нужно.

Добавим, что решение ФК «Краснодар» отстранить Павла Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор одобряют более половины россиян (58%). Отстранение Кокорина правильным считают 53% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам о побоях и хулиганстве. По решению суда им избрана мера пресечения в виде ареста до 8 декабря.

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