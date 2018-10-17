Ростовские археологи нашли средневековый погреб с заморской керамикой

Азов, Ростовская область, , 12:29 — REGNUM Азовские археологи обнаружили на территории древнего города Азака средневековый погреб с заморской керамикой. Об этом сообщили ИА REGNUM в историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике Азова.

«В это сложно поверить, но на территории Азака есть ещё современные улицы, на которые не ступала нога человека. Переулок Морской как раз из их числа. Между тем этот район очень интересный, потому что здесь сочеталась жизнь горожан и жизнь селян. Об этом говорят неоднократно найденные фрагменты дигирных сосудов, то есть здесь функционировало поливное земледелие. Район этот изучен слабо. Здесь найден погреб 14-го века», — отметил завотделом археологии музея Андрей Масловский.

Самой интересной находкой из заполнения погреба стал фрагмент круглодонного горшка. Для Восточной Европы такой вид керамической посуды не характерен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее азовские археологи обнаружили таинственный памятник археологии — некрополь Подазовского городища. Более 50 лет он оставался белым пятном в истории.

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